Encerra nesta sexta-feira (15.12) o período de renovação de matrícula dos 25 mil alunos que estudam na rede municipal de Várzea Grande.

De acordo com a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Várzea Grande, como a rede municipal ainda não oferta o serviço online – via internet – os pais e responsáveis terão de ir à unidade em que o estudante já frequenta para validar a renovação.

Já o período de matrículas para alunos novos, desistentes ou aqueles que não fizeram a renovação da matrícula, serão entre os dias 08 e 12 de janeiro de 2018. O município informou que serão ofertadas cerca de 1 mil vagas na rede.

Os documentos exigidos para a matrícula são: Certidão de Nascimento ou RG do aluno, Cartão de Vacinação (para alunos até o 3º ano do Ensino Fundamental), comprovante de endereço atualizado, RG ou CPF dos pais ou responsável e 1 foto 3x4. Para a transferência de aluno, no ato da matrícula é necessário apresentar o documento de Transferência ou a Declaração provisória emitida pela escola de origem.

Os pais ou responsáveis que desejarem matricular seus filhos em outra unidade escolar, devem solicitar o documento de Transferência do aluno após o término do período letivo (após 22/12) e apresentar a documentação necessária para a matrícula logo no início do período de matrícula.

Ainda segundo o município, todas as informações sobre as matrículas poderão ser obtidas nas unidades escolares, que estão atendendo ao público de segunda a sexta-feira, das 7 às 11h e das 13 às 17h.