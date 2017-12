Reprodução

Após buscas da Polícia Federal (PF) em sua residência e em seu escritório na manhã desta quarta-feira (13.12), o ex-deputado José Riva, investigado na operação Ararath garantiu que está contribuindo com a Justiça e encara com normalidade as buscas.

Segundo ele, a investigação corre em segredo de Justiça, mas a informação que ele tem foi que após a delação do empresário e pecuarista Avilmar de Araújo Costa, os agentes realizaram as apreensões.

“Eu não tenho condição de avançar muito, porque ela corre em segredo de Justiça e eu fico sempre com medo de falar alguma coisa que não pode falar. Posso dizer que a operação foi lá em casa, foi no escritório, e a gente como sempre oportunizou toda a condição para eles olharem tudo que tivesse. Na minha casa, pelo que sei, não levaram nada. E no escritório, eles apreenderam alguns documentos”, contou.

Questionado sobre a relação com a delação do ex-governador, Silval Barbosa, Riva negou.

“Creio que não tem relação com a delação do ex-governador, Silval Barbosa. Creio que é em relação a outro depoente que citou alguma situação que eu ainda não tenho domínio dela. Mas a gente encara com normalidade. Está sob sigilo, então fica difícil falar, porque eu não tive conhecimento do depoimento”.

Sobre realizar uma delação premiada, o ex-parlamentar ressaltou que já vem contribuindo com o necessário para ajudar nas investigações.

“Eu sempre me coloquei a disposição e vou continuar contribuindo com o necessário para ajudar. Todos os documentos estavam lá, porque não tem sentido esconder documento. Eu tenho colaborado com a Justiça quando comecei as confissões, e elas são públicas, vocês inclusive assistiram o depoimento e eu tenho procurado contribuir dessa forma, foi a forma que eu encontrei de ajudar a Justiça e ao mesmo tempo atenuar minha pena em relação aos processos. Eu acho que isso é uma questão que se uma hora ela ocorrer, ela vai ocorrer sem trauma e sem colocar nenhuma carga. No momento eu estou confortável em relação ao que eu escolhi”.

Em relação a ter uma opinião sobre a situação econômica e política de Mato Grosso, Riva assumiu que está por fora e ironizou “Quero paz em meu coração”.

“Eu me preocupo muito com o Estado, mas é uma coisa difícil porque estou bem por fora. Até sobre o mandato da minha filha (Janaína Riva) para vocês terem noção, eu fico sabendo pela imprensa. Eu quero paz no meu coração”, finalizou.