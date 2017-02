A Prefeitura de Várzea Grande prorrogou contrato com a empresa Protege Sistema de Proteção Atmosférica Ltda, com sede em Cuiabá, para manutenção de prédios públicos municipais.

De acordo com o termo de aditivo, publicado na edição desta sexta-feira (24.02) do Jornal Oficial dos Municípios (AMM), a empresa continuará executando, pelo prazo de 365 dias, os serviços de engenharia com fornecimento de insumos para manutenção de bens imóveis do município.

A Protege Sistema executa manutenção de escolas, creches, postos de saúde e outros prédios públicos.

Ainda segundo a publicação, o contrato da empresa terá seu valor global de R$ 13.201.666,05 milhões.