A Prefeitura de Várzea Grande contratou a empresa PMH – Produtos Médicos Hospitalares Ltda para fornecimento de testes de gravidez para atender a rede municipal de Saúde.

De acordo com o Extrato de Contrato 046/2017, publicado na edição desta sexta-feira (19.05) do Jornal Oficial dos Municípios (AMM), a empresa PMH, com sede no bairro Jardim Paulista em Cuiabá, irá fornecer teste rápido de gravidez (TRG), para atender a Atenção Básica da rede municipal.

Conforme o contrato, a PMH receberá R$ 8.208,48 pelo fornecimento do material. A empresa prestará o serviço pelo prazo de 12 meses.