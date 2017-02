Reprodução escola abandonada no bairro Cabo Michel

Nove empresas foram credenciadas para concorrerem à licitação da Prefeitura de Várzea Grande que tem objeto concluir obra de uma escola no bairro Cabo Michel, que foi iniciada em 2014, e que atualmente se encontra abandonada.

De acordo com o resultado de habilitação da Tomada de Preços 02/2017, publicado na edição de hoje do Jornal Oficial dos Municípios (AMM), as empresas Nortec Consultoria, Creunice da Silva Fortes, Construpel Comércio e Serviços para Construção (todas com sede em Várzea Grande) foram credenciadas para concluir obra de construção de escola de seis salas padrão FNDE com urbanização, paisagismo e para construção de rede elétrica.

Além delas, as empresas Locadora de Máquinas Mato Grosso, Marguia Engenharia – Leandro Marques do Amaral Maciel, CAG Engenharia e Construções, São Jorge Construtora e Consultoria Ltda, e Invista Construtora e Imobiliaria - Raphael Piva Construtora e Imobiliaria – Me, todas com sede em Cuiabá, também foram habilitadas para concluir as obras da unidade educacional.

Ainda segundo a publicação, a Comissão concedeu prazo de cinco dias úteis para que as empresas inabilitadas possam interpor recurso quanto à habilitação.

Após vencer o prazo para interposição dos recursos, a Comissão de Licitação deve realizar uma nova sessão de julgamento, sem data para sua realização, para abertura das propostas das empresas voltadas em realizar o serviço – no qual será conhecida a vencedora do certame.

Estimado em R$ 828.249,03 mil, a empresa que for contratada deverá finalizar serviços remanescente da obra, sendo estas (execução de piso, fixação de portas e janelas, pintura em geral, aplicação de revestimento, colocação de vidros, prateleiras e bancadas em granito etc), construção do passeio público (calçada), muro de fechamento, revestido e pintado com gradil e portão de acesso, rampa de acesso para escola com corrimão, sistema de tratamento de esgoto, cisterna, paisagismos com fornecimento, plantio de grama e plantas.

Os serviços, segundo consta no edital, deverão ser realizados no prazo de 90 dias, contados a partir da emissão da ordem de serviço, podendo ser prorrogado por igual período. O prazo de vigência do contrato será de seis meses, que se iniciará a partir da data da sua assinatura e da consequente emissão de ordem de execução dos serviços.

Rede Elétrica - Conforme a publicação, a empresa WN Construções, com sede em Cuiabá, foi à única habilitada para realizar a construção da rede elétrica em tensão primária 13.8KV e implantação do posto de transformação de 75 KVA para alimentar as instalações elétricas da escola.