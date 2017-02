VG Notícias secretário de Assuntos Estratégicos de VG, Jaime Campos

O secretário de Assuntos Estratégicos de Várzea Grande, Jaime Campos (DEM) anunciou que na próxima sexta-feira (24.02) os servidores irão receber os seus respectivos salários referente ao mês de fevereiro.

De acordo com o democrata, a prefeita Lucimar Campos irá depositar na quinta-feira (23.02) R$ 24 milhões no banco para quitação da folha de pagamento.

“Isso é um compromisso de Lucimar de pagar tudo que é prestado a Prefeitura. Os servidores são os nossos principais colaboradores, e graças a eles que a Lucimar está conseguindo desenvolver um bom trabalho à frente da Prefeitura. E por isso que o dinheiro será pago antes do carnaval para que possam curtir a folia de momo com dinheiro no bolso”, declarou Jaime.

Sobre os fornecedores, o secretário disse que desde a última segunda-feira (20.02) estão sendo realizados os pagamentos as empresas que tiveram os vencimentos no último dia 31 de janeiro. “Estamos pagando tudo. Ninguém deixará de receber o que é devido”, afirmou o democrata.