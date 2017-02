Reprodução

A empresa Reta Projetos e Construções, com sede em Cuiabá, foi declarada vencedora de processo licitatório da Prefeitura de Várzea Grande, e irá construir coberturas de quadras escolares no município.

De acordo com resultado da Concorrência Pública 06/2016, a construtora irá executar pelo valor total de R$ 546.192,22 mil, obras de coberturas de quadras escolares pequenas e construção de quadra poliesportiva na cidade.

Conforme o resultado, a Reta Projetos realizará a cobertura da quadra das escolas Emanuel Benedito de Arruda, localizada no bairro Santa Maria; e da Profª Maria das Graças Pinto, localizada no bairro Jardim Gloria II. O valor de cada obra ficará na quantia de R$ 273.096,11 mil.

Segundo o edital de licitação, a previsão é que as obras de coberturas das quadras escolares sejam executadas em cinco meses, contados a partir da ordem de serviço.

Apesar do resultado da licitação, a empresa Reta Projetos ainda não foi homologada como vencedora do certame, e as empresas que participaram da licitação podem apresentar recursos no prazo de até cinco dias.