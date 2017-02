Lívia da Silva Moura, irmã do lateral-direito Léo Moura, do Grêmio, admitiu à polícia do Rio de Janeiro que roubou R$ 130.950,00 do meia Renato Augusto, do Beijing Guoan, da China. Conforme informa o site “UOL”, nesta sexta-feira, a jovem prestou depoimento e confessou parcialmente os desvios dos quais foi acusada pelo jogador.

Ela também confirmou o furto de duas folhas de cheque e a falsificação das assinaturas - ambas voltaram do banco por divergência no registro. No entanto, o valor informado por Lívia é menor do que o calculado pela família de Renato Augusto, que era de pelo menos R$ 200 mil. A conta atualizada, no entanto, já está em R$ 250 mil. De acordo com a acusação, Lívia disse que não se apropriou da diferença, mas também não comprovou o destino do montante.

Em dezembro passado, Lívia foi contratada pelo meio-campo, amigo de Léo Moura, para produzir a festa de um ano de casamento dele e da mulher, Fernanda Klaner. O serviço, porém, foi realizado pela empresa Divershow Entretenimento, da qual não é sócia - as sócias proprietárias são Jane e Joyce Menezes Martins. E os valores solicitados não foram compatíveis com que foi realizado. Além disso, algumas pessoas contratadas não receberam. O valor da fraude pode chegar a mais de R$ 200 mil.

Há mais de um mês, Renato Augusto, em férias no Brasil, tentou resolver a situação internamente. Porém, após ouvir diversas pessoas e confirmar a fraude - o cantor Péricles, que havia sido contratado para a festa, por exemplo, não recebeu o dinheiro e não foi ao evento -, o jogador decidiu levar o caso à polícia. A notícia-crime foi registrada no dia 30 de janeiro na 16ªDP, na Barra da Tijuca, por suposto estelionato e furto qualificado.