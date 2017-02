O goleiro Bruno deixou a prisão na última semana e o mercado da bola já começou a se movimentar. O ex-jogador do Flamengo tem contrato com o Montes Claros até 2019 e, de acordo com o presidente do clube mineiro, Ville Mocelin, equipes da China e do Portugal já fizeram sondagens para contratá-lo.

"Na sexta-feira já teve ligação de Portugal, da China, entraram em contato com a gente e mostraram interesse no goleiro. Eu só não posso falar ainda quais os clubes, mas são clubes de ponta", contou ao Uol.

"Na época (quando o contrato foi feito, em 2014), os direitos fixados foram de R$ 2,86 milhões. É uma mixaria, entendeu? Colocamos esse valor mesmo para fazer o contrato com ele. O Bruno vale muito dinheiro hoje. Os empresários dele talvez não estejam a par disso, mas eles devem ligar para mim e conversar. Eles vão procurar a gente, do lado nosso não terá dificuldade nenhuma. A gente está disposto a conversar. Eu quero o sucesso do Bruno, a nossa felicidade é ver o Bruno ter saído da prisão", prosseguiu.