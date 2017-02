deputado federal Marco Antônio Cabral, filho do ex-governador do Rio de Janeiro

O deputado federal Marco Antônio Cabral, filho do ex-governador do Rio de Janeiro e hoje detento Sérgio Cabral, marcou presença no Sambódromo carioca na noite deste sábado (26.02), primeiro dia dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial. Apesar de o pai estar atrás das grades, Marco não perdeu o ânimo e aproveitou a madrugada de folia em um camarote da Sapucaí.

De acordo com a revista Veja, ele foi visto caminhando rápido e de cabeça baixa. Assistiu ao desfile da Beija-Flor, colocou um amigo para dentro do camarote em que estava e nada mais. Chegou por volta das 3h da manhã, muito agitado, e saiu já com o dia clareando.

A família Cabral já viveu tempos pomposos na Sapucaí. Sérgio Cabral, por exemplo, chegou a recepcionar a pop-star Madonna na folia carioca.