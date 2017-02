Reprodução

Um vídeo mostra um chinês que conseguiu salvar a esposa suicida de pular de um prédio de sete andares no último segundo segurando-a pelo cabelo.

O vídeo do incidente começou a circular nas redes sociais chinesas nesta terça-feira (07.02) e mostra a mulher pendurada no telhado do prédio antes de ser resgatada pela polícia.

De acordo com relatos da população local, o marido ficou segurando os cabelos da esposa por alguns minutos, mas se os policiais não chagassem logo ele não conseguiria salvá-la.

Nas imagens, oficiais são vistos puxando a vítima pelas roupas para trazê-la em segurança para o telhado, apesar dos protestos dela: "Deixem-me ir!"

Depois do susto, foi verificado que a esposa não foi salva somente pelo marido. Se não fosse um tubo que passava pela parte externa do edifício, que serviu de apoio para a mulher, ela não teria sido salva.