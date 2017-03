A direção do “A Praça é Nossa”, no SBT, decidiu promover algumas mudanças na atração, resultando na demissão e contratação de artistas para o elenco. Porém, de acordo com o colunista Flávio Ricco, tudo ocorreu com tranquilidade.

De um lado, Alexandre Frota, que estava no elenco da atração há algum tempo, foi demitido. Por outro, Saulo Laranjeira, que tinha deixado o SBT para participar da novela “Velho Chico”, acertou sua volta para o humorístico.

Até o momento, somente as duas modificações devem acontecer, já que a produção do programa também quer reprisar momentos marcantes do programa.