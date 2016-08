Condenada pelo crime de responsabilidade e definitivamente afastada da Presidência da República, Dilma Rousseff (PT) poderá assumir qualquer função pública.

Em julgamento nesta quarta (31.08), os senadores livraram Dilma de ser inabilidade politicamente por oito anos, ou seja, ter os direitos políticos suspensos a partir de 1º de janeiro de 2019 – data em que terminaria o seu mandato.

A votação foi apertada. Dos 81 senadores presentes, 42 votaram a favor na inabilitação, 36 contra e 3 abstenções. Para inabilitar a Petista seriam necessários dois terços dos senadores para aprovar.

Mato Grosso - Dos três senadores que representam Mato Grosso: Cidinho Santos (PR), José Medeiros (PSD) e Wellington Fagundes (PR), apenas José Medeiros votou pela perda da função pública. Clique e veja como os senadores votaram.

Impeachment – Quanto ao impeachment, a votação final do julgamento também ocorreu nesta quarta, no Senado Federal, em sessão presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski.

Por maioria, 61 votos a favor e 20 contra, o Plenário aprovou a perda do cargo de presidente da República de Dilma. O julgamento também contou com a votação de todos os 81 senadores.

Julgamentos separados - A decisão de apartar os julgamentos – impeachment e inabilitação política – partiu do presidente do STF, Ricardo Lewandowski.