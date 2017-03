Secom/MT

O secretário de Saúde do Estado, advogado João Batista Pereira da Silva, analisa entregar o cargo.

Segundo fontes do VG Notícias, João Batista estaria desmotivado, devido à falta de recursos na Saúde e pressão por parte de prefeitos, da Justiça (decisões judiciais), dos deputados por resultados e sem estrutura adequada para que ele apresente esses resultados.

Ainda, conforme fontes, o secretário cita a Farmácia de Alto Custo que estaria com falta de remédios e ele não tem dinheiro para comprar medicamentos.

Hoje (14.03), durante ato em prol do anuncio de investimentos na ordem de R$ 284 milhões do programa Luz para Todos em Mato Grosso, o governador Pedro Taques (PSDB), ao ser questionado da possível entrega de cargo do secretário, não confirmou.

Porém, disse que teve uma reunião no início desta manhã com João Batista e que a tarde terá uma outra.

Vale destacar, que o advogado assumiu a Pasta em julho de 2016, após Eduardo Bermudez, pedir demissão do cargo.