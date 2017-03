As obras do Ginásio Poliesportivo Júlio Domingos de Campos – “Fiotão”, embargadas em outubro de 2016, devem ser retomadas ainda esta semana. A informação é do secretário de Assuntos Estratégicos de Várzea Grande, Jaime Campos (DEM).

“As obras do Fiotão serão retomadas ainda esta semana, já foi desembargada a obra pela Sema, e a Construtora já deve retomar os serviços, no mais tardar na segunda-feira (20)” declarou o secretário.

Executadas pela empresa Lotufo Engenharia e Construções Ltda, ao custo global de R$ 5,56 milhões, as obras foram paralisadas devido à falta de licenças ambientais.

A paralisação do serviço foi em cumprimento ao Procedimento Preparatório instaurado pelo Ministério Público por meio da portaria 60/2016/4ªPJC/MP, assinada pela promotora de Justiça, Maria Fernanda Corrêa da Costa, da Promotoria de Defesa do Meio Ambiente e Ordem Urbanística de Várzea Grande.

No procedimento, a promotora alega que além de licenças ambientais, o município deixou de anexar no projeto de reforma e ampliação, estudo para recuperar e preservar uma nascente situada no Fiotão.