Várias atividades parlamentares estão marcadas para esta semana na Assembleia Legislativa e no interior do Estado. Além das quatro sessões ordinárias, os deputados participam ainda de audiências públicas. Uma delas vai debater, a partir das 9 horas, no Auditório Milton Figueiredo, as Metas Fiscais do 3º Quadrimestre de 2016, do segundo ano do governo Pedro Taques (PSDB).

Terça-feira (14)

Às 9 horas, a Assembleia Legislativa, por intermédio da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária, realiza audiência pública para a apresentação e debate das Metas Fiscais do 3º Quadrimestre de 2016, do Executivo estadual. Os números serão apresentados pela equipe econômica do Governo do Estado, comandada pelo secretário de Fazenda, Gustavo Oliveira. A apresentação será no Auditório Milton Figueiredo.

Às 9 horas, na sala 201, será realizada a reunião de instalação da Câmara Setorial Temática (CST) para debater e propor autonomia administrativa e financeira da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e, da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). O requerente da CST é o deputado Wancley Carvalho (PV).

Das 9 às 12 horas, o Planejamento Estratégico realiza com os gestores de cada unidade administrativa da Casa de Leis reunião de implementação do Plano Estratégico 2017 a 2024 e à apresentação de trabalho. A reunião será no Auditório Licínio Monteiro.

Quarta-feira (15)

Às 8 horas início da sessão ordinária, com previsão de encerramento às 12 horas, horário regimental.

A Sala da Mulher, às 8 horas, fará a entrega de Certificados do projeto “Mulheres em Ação”. A cerimônia será realizada no Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros.

Das 9 às 17 horas, no saguão da Assembleia Legislativa, o Planejamento Estratégico do Procon/AL realiza o evento em comemoração ao “Dia Mundial do Consumidor”, com o tema: rocon/AL na Campanha Contra o Superendividamento.

Às 17 horas, os deputados voltam a se reunir para a segunda sessão ordinária do dia.

Quinta-feira (16)

Às 8 horas, os deputados realizam a última sessão ordinária da semana no Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour.

16/03/2017 14:30h - Audiência Pública - Debater sobre o tema: Rádios Comunitárias em Mato Grosso. O debate será no Auditório Milton Figueiredo. O evento foi requerido pelo deputado Valdir barranco (PT).

Às 19 horas, a pedido do deputado Wancley Carvalho, a Assembleia Legislativa realiza sessão para comemorar os 15 anos da BPW - Mulheres de Negócios e Profissionais de Cuiabá. As homenagens serão feitas no Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour.

Às 19 horas, a pedido do presidente Eduardo Botelho (PSB), a Assembleia Legislativa realiza audiência pública para debater propostas para "Cuiabá 300 anos" junto à sociedade cuiabana. O evento será na sede da União Coxipoense de Associações de Moradores de Bairros - Rua Pau Brasil, 23 - Bairro Jardim das Palmeiras (Cuiabá/MT).

Sexta-feira (17)

Às 19 horas, a Assembleia Legislativa, por intermédio do deputado Mauro Savi (PSB), realiza sessão plenária para Comemoração aos 265 anos do município de Vila Bela da Santíssima Trindade. O local das homenagens será na Câmara Municipal da cidade.

A agenda está sujeita a alterações ao longo da semana.