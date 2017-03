O governador Pedro Taques recebeu nesta terça-feira (14.03) o pedido de demissão do secretário de Estado de Saúde, João Batista Pereira da Silva. O pedido foi entregue pessoalmente pelo secretário ao governador no Palácio Paiaguás, em Cuiabá. O nome do novo secretário de Saúde deve ser anunciado pelo governador nos próximos dias.

Taques aceitou o pedido e agradeceu João Batista pelos serviços prestados à frente da Secretaria de Saúde durante os quase oito meses em que esteve comandando a pasta. João Batista permanecerá no cargo durante mais alguns dias para que possa realizar a transição ao novo gestor.