Usuários dos serviços do Sine, localizado no Ganha Tempo do Várzea Grande Shopping, reclamam da demora no atendimento e da falta de comodidade no local, como também do “calor” que eles são expostos no período de espera para atendimento.

Segundo Jader Xavier, quem precisa dos serviços no Sine está “tomando um chá de cadeira”, pois o tempo de espera pode chegar a mais de uma hora, devido ao número reduzido servidores no setor de atendimento.

“Existe uma demora no atendimento. São poucos funcionários para atender, apenas seis. Deveria haver mais pessoas no atendimento devido ao número grande de pessoas que procuram a unidade em busca de diversos serviços”, disse o morador em denúncia encaminhada ao VG Notícias.

Conforme Jader “para piorar ainda mais a situação”, a população se depara com um “calor insuportável” dentro da unidade, sendo que diversas pessoas e até servidores do próprio Sine já passaram mal.

Xavier disse que o calor está relacionado à falta de “climatização” no local, já que o mesmo conta apenas com um aparelho de ar-condicionado para refrigerar a unidade.

“O calor está insuportável. Segundo informação tem apenas um ar funcionando, enquanto deveria haver dois em funcionamento. O SINE está sempre lotado de gente, o que contribui com o calor e torna o ar abafado. Com isso, alguns servidores públicos, assim como usuários do Ganha Tempo, estão passando mal”, relatou o usuário do Ganha do Tempo.

Vale lembrar que os serviços ofertados no Sine do Ganha Tempo são: emissão da carteira de identidade, fotos 3x4, entre outros serviços.

Outro Lado - A assessoria de comunicação da Secretaria Estadual de Trabalho e Assistência Social (Setas/MT), enviou uma nota ao VG Notícias pronunciando sobre o caso. Veja a nota abaíxo:

Referente ao problema do ar condicionado, fizemos todos os trâmites necessários, porém a empresa que ofereceu melhor oferta para a compra do compressor desistiu da venda. E por isso estamos providenciando tudo novamente.

Quanto à situação do SINE Municipal, o Estado já disponibilizou dois servidores, e o município já está informado da situação e está providenciando a resolução do problema.