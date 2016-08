O filho do ex - governador Silval Barbosa (PMDB), Rodrigo Barbosa em depoimento à juíza Selma Rosane negou que compõe organização criminosa na gestão do seu pai junto ao governo do Estado.

Rodrigo disse que nunca cobrou e nem pegou propina de empresários no governo do Estado e nem fraudou processos licitatórios para beneficiar empresas.

Barbosa negou que tenha invadido o apartamento do ex-secretário Pedro Elias para furtar documentos que comprovariam o esquema de corrupção e cobrança de propina realizado junto aos empresários.

“Nunca pratiquei corrupção e nem participei de organização criminosa. Vejo semelhança entre o depoimento de Pedro Nadaf e Riva contra mim. Um está louco para ser solto e outro está fazendo de tudo para não ser preso novamente” declarou filho de Silval.