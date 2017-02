VG Notícias Leonardo Mayer (PT do B)

O Ministério Público Estadual (MPE) investiga, por meio de inquérito civil, suposto funcionário fantasma na Câmara de Vereadores de Várzea Grande.

De acordo com denúncia encaminhada ao MP, o ex-vereador do município Leonardo Mayer (PT do B), teria empregado por quatro anos em seu gabinete, o servidor Wallati Douglas como assessor, porém, a denúncia aponta que ele nunca compareceu ao legislativo para exercer qualquer atividade.

O Ministério Público, em prévia investigação, realizou diligências em uma loja de estofado, localizada na avenida Filinto Müller, apontada na denúncia como local de trabalho particular do servidor.

“Nas três vezes em que a oficial de diligências compareceu na loja encontrava-se lá Wallati Douglas Silva da Cunha, o qual declarou, no dia 30/11/2016, que trabalha nesta loja desde meados de 2016 como prestador de serviços, como consultor em Gestão Profissional e Pessoal”, diz trecho extraído do procedimento.

Diante dos fatos, o promotor de justiça, Deosdete Cruz Júnior, da 1ª Promotoria de Justiça Cível de Várzea Grande, instaurou inquérito civil para apurar a conduta dos agentes públicos Wallati Douglas Silva da Cunha e do ex-vereador Leonardo Mayer, e, com isso, constatar a configuração de ato de improbidade administrativa, além de enriquecimento ilícito.

Vale lembrar que de acordo com o Portal Transparência da Câmara Municipal, um assessor parlamentar tem salário base de R$ 1.100,00.

Além disso, é importante destacar que Leonardo Mayer foi à reeleição em 2016, porém, não obteve êxito ficando na quarta suplência do PT do B após obter 850 votos.

Outro Lado – A reportagem do VG Notícias entrou em contato com o ex-vereador Leonardo Mayer, porém, até o fechamento da matéria ele não atendeu e nem retornou as ligações.