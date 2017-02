O deputado estadual Max Russi (PSB), que havia pedido exoneração do cargo de secretário estadual em 30 de janeiro deste ano, para garantir lugar na Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, como 2º vice –presidente, voltou a se licenciar para reassumir o cargo no staff do governador Pedro Taques (PSDB).

Conforme Resolução 4.816/2017, publicado na edição desta quinta (09.02) da Imprensa Oficial de Mato Grosso (Iomat), Russi está licenciado desde ontem (08).

“Fica concedida ao deputado Max Russi licença para exercer o cargo de secretário de Estado de Trabalho e Assistência Social a partir do dia 08 de fevereiro de 2017” diz Resolução.

Com a licença, Taques deve renomear nos próximos dias Russi no cargo de secretário estadual.