O monitoramento nos casos de dengue, zika e chikungunya em Mato Grosso, constatou baixa incidência dessas doenças no estado. O levantamento foi feito pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) no período de 1º de janeiro a 11 de fevereiro deste ano.

De acordo com este levantamento, foram constatados 970 casos de dengue, uma redução de 93% em relação ao mesmo período de 2016. A incidência acumulada é de 30 casos por 100 mil habitantes.

Até o momento, não houve confirmação de óbitos por dengue em 2017, porém há três casos em investigação dos municípios de Colíder, Sinop e Campo Grande-MS.

A febre chikungunya registrou 70 casos, e a incidência acumulada é de dois casos por 100 mil habitantes. Em um comparativo com o ano passado, a queda foi de 86%. As notificações foram em 18 municípios: Alta Floresta, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Campo Novo do Parecis, Cuiabá, Dom Aquino, Guarantã do Norte, Jauru, Juara, Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste, Querência, Rondonópolis, Sinop, Sorriso e Várzea Grande.

Já a Zika registrou 49 casos, uma redução de 99% em relação ao ano passado. A incidência acumulada é de dois casos por 100 mil habitantes.