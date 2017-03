VG Notícias Presidente da AL/MT prestigia segunda corrida ecológica no Parque Berneck, em VG

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (AL/MT), deputado Eduardo Botelho (PSB), considera uma vergonha, Várzea Grande não ter um parque “decente, enquanto Cuiabá tem uns cinco parques”. A declaração foi feita por Botelho, na manhã deste domingo (05.03), durante a segunda corrida ecológica no Parque Berneck, em Várzea Grande.

Eduardo Botelho acompanhado do secretário de Orçamento e Finanças da Assembleia, Ricardo Adriane, prestigiaram os mais de 300 atletas que correram, entre eles, Cedil Pereira Lima, 91 anos e pai de 20 filhos, uma das atrações do evento.

“É preciso que a população venha e se engaje nisso e aí o Poder Público vai sentir a necessidade em atender. Por isso estou engajado nisso, embuído 100% em trabalhar para a conclusão deste parque”, declarou o presidente da AL/MT.

Questionado quanto ao fato de o Estado ter investido no parque sem transformar em área pública, Eduardo Botelho afirmou que foi um descaso. “Fizeram investimento numa área sem ter resolvido a questão de documentação, ou doação ou compra da área. Foi feito um investimento alto com dinheiro público, agora precisamos trazer isso de volta para a população. Regularizar a área é o primeiro passo para resgatar a área e transformar em parque do povo. E nós vamos conseguir isso porque a prefeita Lucimar fez um compromisso com a população e conosco de trabalhar com afinco para regularização deste parque”, finalizou.