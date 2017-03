A Prefeitura de Várzea Grande mandou publicar no Diário Oficial dos Municípios que irá circular nesta sexta (17.03), a Ordem de Serviço 23/2017 autorizando a empresa Lotufo Engenharia e Construções Ltda, a reiniciar as obras de ampliação e reforma geral do Ginásio Poliesportivo Júlio Domingos de Campos, Fiotão, que vão custar em torno de R$ 5.565,3 milhões.

As obras do Fiotão estão sendo executadas pela Prefeitura de Várzea Grande com parte dos recursos totais, em torno de R$ 2,2 milhões sendo de emendas parlamentares de autoria do deputado Gilmar Fabris (PSD) que ainda serão repassadas pelo Governo do Estado, e os demais R$ 3,3 milhões são de recursos próprios do Tesouro Municipal.

“Várzea Grande merece um marco histórico da importância do Ginásio Fiotão. O que os outros destruíram nós vamos juntos com a sociedade reconstruir e demonstrar que sabemos preservar e cuidar de nossos bens públicos e nossa cidade”, disse a prefeita Lucimar Campos (DEM).

Após quase cinco meses de paralisação para regularização do projeto ambiental da obra e de posse das Licenças, de Instalação - LI e Prévia – LP, emitidas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, o pedido de providências formulado pelos organismos de controle deixaram de existir, permitindo a retomada das obras.

“Tínhamos um cronograma no ano passado que acabou ficando prejudicado, então estamos reavaliando os prazos para que a obra seja retomada o quanto antes e o benefício de um novo Ginásio de Esportes o Fiotão possa estar pronto para atender a demanda da população e da cidade e Várzea Grande”, assegurou o secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Silvio Fidélis.

Considerado como um dos espaços mais privilegiados de Várzea Grande, por estar na região central, as obras de reconstrução total do Ginásio de Esportes o Fiotão tem uma extensão mais ampliada e vai atender a quase totalidade da quadra, inclusive com uma praça para lazer e atendimento ao público.

“Para se ter uma ideia após as obras concluídas teremos um total de 3.135,92 metros quadrados de área construída, adequando suas dimensões para quadra oficial, com aumento de capacidade de torcedores e a inclusão de novos espaços para múltiplas atividades, como administrativas, cursos diversos, danças folclóricas, exposições de artesanatos locais e um pequeno palco para apresentações diversas”, explicou Silvio Fidélis.

Deverão ainda ser futuramente reformadas as sedes da Biblioteca Pública Central e do Restaurante Popular, sem contar que caso se confirme a estratégia de mudança do Terminal de Integração André Maggi para a região do Aeroporto Marechal Rondon, por causa do VLT, em obras do Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Várzea Grande, novas obras complementares deverão ser executadas no espaço público que está entre os mais valorizados da cidade e vai ganhar mais valor ainda com as novas obras.