O senador e presidente do PSDB, Aécio Neves, é o presidenciável mais rejeitado entre o eleitorado, de acordo com pesquisa da consultoria Ipsos. Segundo o levantamento, o índice de rejeição ao tucano aumentou de 51% para 74% em um ano. As informações são do jornal Gazeta do Povo.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva manteve índice de rejeição registrado no ano passado: 66%. Outros possíveis candidatos do PSDB registraram também registraram piora, de acordo com a pesquisa.

A rejeição ao senador José Serra subiu de 49% para 66%, e a do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, de 51% para 64%. A ex-candidata à presidência Marina Silva também teve alta na rejeição, passando de 52% para 57%.

A pesquisa, realizada entre 1º e 11 de fevereiro, entrevistou 1,2 mil pessoas de 72 municípios brasileiros. A margem de erro é de três pontos percentuais.