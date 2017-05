VG Notícias

Equipamentos furtados do Consórcio VLT foram recuperados pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), de Várzea Grande, nesta quinta-feira (18.05), em poder de três pessoas autuadas por receptação. São elas: I.P.A., M. R.J., D.C.

Com os presos foram apreendidos 10 vaporizadores, nove condensadores de ar e dois frigobar, avaliados em R$ 25 mil. Os produtos foram furtados no sábado (13), da empresa concessionária do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT), na Avenida Presidente Artur Bernandes, no bairro Jardim Imperador.

Os aparelhos de ar condicionados de 9.000, 12.000, 36.000 BTUS subtraídos são de alta potência e foram comprados pelos receptadores por R$ 50,00.

Segundo a Polícia Civil, os receptadores acusaram o vigilante do alojamento de ter vendido os aparelhos.

Os aparelhos foram apreendidos nas residências dos suspeitos no bairro Costa Verde, Jardim Primavera e 23 de Setembro, locais onde foram presos.