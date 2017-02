Redação VG Noticias com PJC-MT

Quatro jovens foram presos com mais de dois quilos de pasta base de cocaína, durante operação “Furto Vitae” deflagrada pela Polícia Judiciária Civil, nessa sexta-feira (24.02), no município de Pontes e Lacerda (448 km a Oeste).

Rafael dos Santos Coron, 22, Bruno Souza Silva, 21, Renato Igor Pereira dos Santos, 30, e Maxsuel Aguiares Rodrigues, 21, foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Dois mandados judiciais também foram cumpridos em desfavor dos presos, Renato e Maxsuel, ambos com o pedido de prisão preventiva, decretado por crimes de roubo majorado e associação criminosa.

Os quatro traficantes foram identificados pelos investigadores, em diligências de crimes cometidos com violência contra a pessoa, roubo, homicídio e tráfico.

Conforme apurado, a droga sendo cerca de 2 quilos e 200 gramas de pasta base de cocaína, vindo da Bolívia, havia acabado de chegar à cidade. Uma balança de precisão também foi apreendida com os jovens.

De acordo com o Delegado Regional de Pontes e Lacerda, Rafael Mendes Scatolon, o trabalho investigativo e de buscas continuam com o intuito de efetuar a prisão de outros indivíduos envolvidos com o grupo criminoso.