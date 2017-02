O segundo suspeito envolvido em um homicídio brutal ocorrido no último dia de 2016, em Alto Araguaia (415 km ao Sul) teve o mandado de prisão cumprido, na quinta-feira (02.02), em uma ação conjunta da Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar, em Rondonópolis (212 km ao Sul). Nas investigações do Núcleo Investigativo e Operacional (NIO) de Alto Araguaia, três suspeitos foram identificados como autores do crime.

Com a prisão de Valternir dos Santos Moreira, 26, dois deles tiveram as ordens de prisão cumpridas. O terceiro suspeito continua foragido.

O crime aconteceu no dia 31 de dezembro de 2016, por volta das 18 horas, na região central de Alto Araguaia. A vítima, Jander Borges da Silva, 35, foi cruelmente assassinada com várias pauladas na cabeça e facadas por todo corpo. Assim que a Polícia Civil foi acionada do homicídio, o NIO de Alta Araguaia iniciou as investigações e na mesma noite, os policiais civis identificaram os três principais suspeitos, porém eles já estavam foragidos.

Com os indícios de autoria, o delegado Carlos Roberto Moreira de Oliveira representou pela prisão dos envolvidos, que foi prontamente decretada pela Justiça. O primeiro suspeito preso, Patrick Guimarães Carvalho teve a ordem de prisão cumprida, no dia 12 de janeiro, em ação dos policiais civis do NIO de Alto Araguaia. Ele estava escondido dentro do guarda-roupas do quarto, da quitinete onde morava, no Centro de Alto Araguaia.

Na quinta-feira (02.02), Valtenir teve o mandado de prisão cumprido após ser detido pela Polícia Militar, junto a dois comparsas por participação em um furto em Rondonópolis. No momento em que foi abordado pelos policiais, o suspeito apresentou com nome falso de “Kaike Satelis Ribeiro”, porém na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), foi reconhecido como um dos foragidos da Justiça, autor do homicídio em Alta Araguaia.

As diligências continuam em buscas do terceiro suspeito que continua foragido.