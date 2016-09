4° BPM

J.L.S, 25 anos, foi presa e um menor de 17 anos apreendido na última quarta-feira (31.08) acusados de tráfico de drogas no bairro Nova Fronteira, em Várzea Grande.

De acordo com policiais do 4° BPM, por volta das 15h, receberam a informações que uma residência no bairro era ponto de comercialização de drogas.

No local, os PMs apreenderam seis tabletes de maconha, um pote de soda cáustica e dois rolos de insufilmes.

A dupla foi detida e encaminhada a Central de Flagrantes.