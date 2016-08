Reprodução

A empresa Itambé Alimentos divulgou nesta terça-feira (30.08) uma nota de esclarecimento sobre a morte de uma criança de dois anos após ingerir um achocolatado da marca em sua residência no bairro Parque Cuiabá, na Capital.

Segundo a empresa, os fatos foram trazidos ao conhecimento da Itambé por parte da Secretaria de Vigilância Sanitária da cidade de Cuiabá, e está sendo investigado pelos órgãos locais.

De acordo com a nota, a marca já realizou análises laboratoriais internas do lote citado, não identificando nenhuma não-conformidade. “Em paralelo, outras análises estão sendo feitas em laboratórios externos e no próprio Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)”.

“Ressaltamos que a Itambé prima pela qualidade e excelência dos produtos que chegam às suas gôndolas e este produto está no mercado há mais de uma década e nunca apresentou qualquer problema correlato. Até o presente momento, não tivemos nenhuma outra reclamação de qualquer natureza referente a essa data de fabricação 25.05.16, com validade 21.11.16”.

Entenda o caso - Uma criança de dois anos morreu após ingerir uma bebida achocolatada, da marca Itambé, em Cuiabá. A Delegacia Especializada de Defesa da Criança e do Adolescente (Deddica), da Polícia Judiciária Civil, instaurou inquérito policial para apurar as causas da morte.

De acordo com relatado à Polícia pela mãe da criança, D.C.S, 28, seu filho tomou a bebida, por volta das 9 horas, na residência da família, no bairro Parque Cuiabá, e minutos após ingerir o líquido, o menino teria apresentado falta de ar, ficando com o “corpo mole e com princípio de desmaio”.

A mãe contou ainda que a criança foi levada para atendimento na Policlínica do Coxipó, onde por cerca de uma hora os médicos tentaram reanimá-la, mas não resistiu e foi a óbito no local. (Com informações da Anvisa).