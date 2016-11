4ºBatalhão/Várzea Grande

Policiais do 4º Batalhão da Polícia Militar (2ºComando Regional) prenderam E.A.P.S., de 29 anos, acusado de invadir e furtar objetos da Escola Estadual Professora Maria da Cunha Bruno, localizada no bairro Jardim Primavera, em Várzea Grande.

A prisão ocorreu no domingo (20.11), poucas horas após a invasão do estabelecimento de ensino, ocorrida durante a madrugada. Imagens do circuito interno da escola mostraram o acusado, reconhecido posteriormente como sendo morador do mesmo bairro.

No endereço onde mora com os pais, autorizados pela família, os policiais revistaram o quarto dele e outras dependências. Em uma edícula, nos fundos da casa, foi apreendida uma balança da escola, equipamento utilizado para pesagem dos produtos da alimentação escolar.

Com a localização da balança, ele, que até então insistia em dizer ser inocente, acabou confessando a autoria do furto. Já a checagem do nome junto ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), órgão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), mostrou dois mandados de prisão em aberto, ambos por furtos.

Os processos desses dois casos tramitam nas Comarcas de Várzea Grande e de Campo Novo do Parecis. O acusado foi levado para a Central de Flagrantes, para ser indiciado por furtos e apresentado na Vara de Execuções Penais para responder pelos mandados em aberto.