Redação VG Notícias com PJC/MT

Reprodução

Uma mulher identificada como L.G.O.B., 47 anos, foi detida nessa terça-feira (14.03) na sede do Detran de Cuiabá, por se passar por advogada.

De acordo com a Polícia Civil, a suspeita foi na autarquia e pediu vistas em um processo, todavia, quando os servidores pediram a carteira de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), ela apresentou desculpas e disse que não portava o documento no momento.

Os policiais civis da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos (DERRFVA) foram acionados e em checagem da informação, descobriram que a mulher não possuía registro na OAB, motivo pelo qual a suspeita foi conduzida a DERRFVA, onde foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência por exercício ilegal da profissão.