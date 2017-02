Cícero Manoel Ventura, 41 anos, conhecido como “Cabelo”, foi preso na terça-feira (31.01), no município de Colniza (a 1.065 km de Cuiabá) acusado de estupro de vulnerável.

O suspeito era investigado pelo estupro de duas menores de idade e tinha dois mandados de prisão em aberto pelas Comarcas de Aripuanã e do Distrito Federal.

As investigações contra o suspeito iniciaram após a equipe de policiais da Delegacia de Colniza receber uma denúncia de que ele estaria abusando sexualmente de duas irmãs, menores de idade.

Durante o levantamento de informações, os investigadores constataram que Cícero possuía dois mandados de prisão por estupro de vulnerável, um pela comarca de Aripuanã e o pelo Distrito Federal. Neste último, o suspeito foi condenado a 18 anos de reclusão pelos crimes de estupro e roubo.

Na primeira abordagem realizada pelos policiais, na BR-174, próximo ao antigo posto fiscal, Cícero conseguiu escapar entrando para mata. Na ocasião, o delegado Vinícius de Assis Nazário representou pela prisão de Cícero e de um segundo suspeito.

Com a informação de que o suspeito estava em uma casa no bairro Cidade Alta, policiais foram até local, onde realizaram a abordagem do suspeito. No momento da chegada dos policias, Cícero tentou fugir por uma janela lateral, mas a residência estava cercada.

Em buscas no interior da casa, policiais apreenderam aparelhos eletrônicos, como caixa amplificada com microfone, uma televisão 32 polegada, um rádio e um aparelho de dvd, que posteriormente foram constatados serem de furtos ocorridos na cidade,

No dia 23 de dezembro, Cícero foi detido por lesão corporal, ocasião em que apresentou identidade falsa em nome de “José Leandro Ventura”. Ele também usava outro documento falso em nome de “Marcio Leandro Rodrigues”. O acusado teve as ordens de prisão cumpridas e responderá pelo estupro de vulnerável das irmãs, uso de documento falso e receptação.