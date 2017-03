A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na madrugada desta segunda-feira (13.03) próximo ao município de Poconé (a 104 km de Cuiabá), um veículo, modelo Honda FIT, que tinha sido roubado no Estado de Goiás.

De acordo com a PRF, por volta das 02h20 da madrugada de hoje agentes deram ordem de parada para o condutor do Honda FIT. O motorista não teria obedecido e saindo em velocidade com o carro, em seguida abandonado o mesmo.

Segundo a Polícia, foi checado as placas do carro sendo constatado que o mesmo estava com as placas adulteradas, e que era produto de roubo ocorrido no dia 25 de fevereiro em Goiânia, Estado de Goiás.

O veiculo foi apreendido e encaminhado para a Delegacia Civil de Poconé. Já o motorista não foi localizado.