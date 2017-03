Reprodução

Uma mulher de 50 anos foi ameaçada por um punhal e abusada sexualmente na noite do último domingo (05.03) ao parar o veículo em um semáforo em Rondonópolis (213 km de Cuiabá).

Segundo informações da PJC, a vítima foi rendida quando estava com os vidros do veículo abertos. O autor do crime, Luiz Fernandes da Silva, 31, apontou o punhal para o pescoço dela e a obrigou a segui-lo a um lugar escuro e sem movimento. Onde foi abusada e roubada.

O acusado foi preso na tarde de ontem (06) em um bar no bairro Vila Operária. Luiz Silva possui diversas passagens policiais e usa tornozeleira eletrônica. (Com PJC/MT).