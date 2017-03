Dois homens foram presos e uma arma de fogo apreendida pela Polícia Judiciária Civil, durante investigação para apurar o homicídio de um adolescente de 15 anos, praticado em novembro de 2016, no município de Jaciara ( a 144 km de Cuiabá).

Um dos autores, Adriano Honório Bezerra da Silva, estava com o mandado de prisão temporária decretado pela Comarca de Jaciara por homicídio qualificado, e acabou sendo preso na quarta-feira (01.03), na cidade de Rondonópolis (a 212 km de Cuiabá).

O segundo detido, Cícero Mota dos Santos, proprietário da garrucha calibre 22 usada no homicídio, foi autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

O suspeito foi preso na quinta-feira (02.03), com a arma em uma residência no bairro Jardim Aeroporto II, no município de Jaciara.

Conduzido à Delegacia de Polícia, ele foi interrogado, pagou fiança e responderá ao inquérito policial em liberdade.

Conforme apurado, a motivação do homicídio seria uma dívida, entre a vítima e um dos autores da execução, no valor de R$ 1 mil, referente a peças de motocicleta.

As investigações continuam para identificar e prender outros envolvidos no crime.