A Câmara e Várzea Grande está passando por reforma, mas niguém sabe dizer quem está pagando conta. Não houve licitação para reforma, pelo menos não há publicação sobre o certame. Não foi feito convênio com a Prefeiura de VG, pelo menos não há também nenhuma publicação sobre isso. O presidente da Câmara, vereador Chico Curvo (PSD) já mandou colocar papel de parede em seu gabinete e também ninguém sabe dizer quem vai pagar a conta. Como já dissemos, não há publicidade destes fatos.

Já o chefe do almoxarifado da Casa de Leis disse à reportagem do VG Notícias, que a empresa Cevic, de propriedade de um senhor chamado Kleber, estaria executando os serviços, mas o procurador jurídico, advogado Osmar Capilé disse que seria um convênio com a Prefeitura e negou que tenha empresa. Outros servidores da Casa afirmam que as telhas que estão sendo trocadas teriam sido uma doação do ex-senador Jaime Campos. Enfim, niguém sabe na verdade com que recursos estão “maquiando” a Câmara de Vereadores de VG. Estamos de olho e esperamos que o Ministério Público também!