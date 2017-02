Desde que o atual presidente da Câmara assumiu, vereador Chico Curvo (PSD) as notícias dão conta que seus irmãos estão mandando mais do que ele na Casa de Leis. Desta vez, fontes do VG Notícias confidenciaram que Raul Curvo, irmão do Chico e servidor do DAE, estava ontem (15.02) por volta das 16 horas, sentado na cadeira do presidente dando ordens na Casa. Conforme fontes, Raul teria dito que ele que manda lá. Afinal de contas, quem manda, Chico, Renato, Raul ou Roberto?