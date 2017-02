Para todas as idades e para todos os gostos: é assim a agenda cultural gratuita do VG Shopping no final de semana.

Na sexta-feira (03.02), um pocket show da atração gospel conhecida nacionalmente Júnior e Mateus anima a praça de alimentação a partir das 19h30. No sábado, dia 04, a Banda Tiro ao Céu Azul (TCA) animara o público a partir das 18h30 com pop rock.

O domingo será animado com a Companhia de Dança Robson Brasil a partir das 17h00. O aulão de dança contemplará os estilos axé e stiletto e será gratuito.

Radical Shopping - Conhece alguma criança que adora aventura? Arvorismo, tirolesa, escalada, rapel, slackline, full 360º e ainda um circuito com vários desafios são algumas das atrações do circuito ‘Radical Shopping’ para os baixinhos e altinhos que ficará no Várzea Grande Shopping até 04 de março.