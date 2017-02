A Justiça Federal do Rio de Janeiro vetou, nessa quinta-feira (09.02), a nomeação de Moreira Franco para a Secretaria-Getal da Presidência, após ação aberta na 6.ª Vara Federal no Estado. Ainda hoje, a Advocacia-Geral da União havia anunciado que derrubada de decisão que determinou afastamento do peemedebista do cargo. As informações são do Estadão.

Na decisão, a juíza Regina Coeli Formisano afirma que um “magistrado não pode se trancar em seu gabinete e ignorar a indignação popular” para acolher a ação popular contra Moreira.

“Peço, humildemente perdão ao Presidente Temer pela insurgência, mas por pura lealdade as suas lições de Direito Constitucional. Perdoe-me por ser fiel aos seus ensinamentos ainda gravados na minha memória, mas também nos livros que editou e nos quais estudei. Não só aprendi com elas, mas, também acreditei nelas e essa é a verdadeira forma de aprendizado”, escreveu ela, de acordo com a coluna Radar On-Line, da revista Veja.

A magistrada também compara a atual nomeação de Temer ao que fez a ex-presidente Dilma Rousseff ao nomear o ex-presidente Lula como ministro.

“Por outro lado, também não se afigura coerente, que suas promessas ao assumir o mais alto posto da República sejam traídas, exatamente por quem as lançou no rol de esperança dos brasileiros, que hoje encontram-se indignados e perplexos ao ver o seu Presidente, adotar a mesma postura da ex-Presidente impedida e que pretendia também, blindar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva”, argumenta a juíza. O texto termina com tom de provocação: "Ao mestre, com carinho".