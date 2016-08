O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) deferiu as candidaturas dos deputados estaduais Wilson Santos (PSDB) e Emanuel Pinheiro (PMDB) que disputam a prefeitura de Cuiabá.

De acordo com a publicação disponibilizada no Mural Eletrônico, foram preenchidas todas as condições legais que habilitam ao pleito 2016 a chapa encabeçada por Wilson e Emanuel Pinheiro.

Wilson Santos é candidato pela Coligação “Dante de Oliveira”, tendo como vice o vereador por Cuiabá, Leonardo de Oliveira (PSB).

Já Pinheiro encabeça a coligação “Um novo prefeito. Para uma Nova Cuiabá” tendo como vice, Niuan Ribeiro (PTB).