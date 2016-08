Reprodução candidato a prefeito de Cuiabá, Wilson Santos

Os membros do Diretório Municipal do PSDB em Cuiabá, em reunião realizada nessa segunda-feira (29.08), ações estratégicas de apoio à campanha do candidato a prefeito de Cuiabá, Wilson Santos.

O presidente do diretório na capital, Carlos Avalone destacou o diferencial da campanha deste ano, que, segundo ele, “depende do pleno envolvimento da base do partido para garantir o sucesso do nosso candidato no pleito”.

“Esse encontro é para apresentarmos ao candidato Wilson Santos os meios de colaborar na campanha, com todos os membros da cúpula partidária em torno de uma ação que busca mostrar à população que o candidato tem o melhor perfil para administrar o Município. Wilson é experiente, tem trabalho prestado à cidade e a vontade de fazer muito mais pela população de Cuiabá”, disse Avalone.

Na reunião correligionários lembraram a trajetória do candidato. “Eu conheço o Wilson desde a época de Dante de Oliveira. Trabalhamos juntos e o conheci também quando foi candidato a prefeito de Cuiabá, em duas ocasiões. Wilson é uma pessoa sincera, honesta, que trabalha muito bem e tem muito serviço prestado a Mato Grosso. Se hoje Dante estivesse vivo, estaria fazendo a mesma coisa”, disse Leiva Lopes, integrante do diretório.

“O Wilson já conhece Cuiabá, já foi prefeito duas vezes. De todos os candidatos, ele é o mais preparado, moralmente, e também pelo conhecimento que tem na cidade. É o melhor porque tem experiência política e já demonstrou, em todos esses anos, que é honesto. Então, para dar continuidade à administração do prefeito Mauro Mendes, Wilson é a melhor opção”, afirmou o vereador Renivaldo Nascimento.

Wilson voltou a destacar a necessidade de empenho de todos os envolvidos diretamente no processo eleitoral. Reforçou ainda o entendimento de que a minireforma eleitoral marca um novo momento na forma de se fazer política.