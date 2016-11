O trecho danificado pelo deslizamento de parte dos paredões na rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251), estrada que liga Cuiabá a cidade de Chapada dos Guimarães (a 65 km de Cuiabá), já está liberada para tráfego.

Devido a forte chuva da manhã desta segunda-feira (21.11), parte da pista ficou interditada para limpeza dos detritos. Agora, o trânsito está normal.

Uma equipe de manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) foi acionada de imediato para a retirada do material da pista. Além da atuação da pasta, agentes da Polícia Militar sinalizaram o local para orientar os usuários da estrada. O trecho interditado fica na região do ‘Portão do Inferno’.

Além da Sinfra, a retirada dos detritos teve o acompanhamento de técnicos da Secretaria de Meio Ambiente (Sema-MT) para garantir a preservação do trecho, localizado no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães.

Atenção ao tráfego - Em época de chuvas, é necessário que motoristas redobrem a atenção nas pistas.

“É recomendado diminuir a velocidade, principalmente no trecho do Portão do Inferno, que historicamente tem alto em índice de acidentes. Estamos dando todo apoio técnico necessário para garantir ainda mais a segurança dos motoristas, no entanto, é importantíssimo que todos colaborem juntos”, afirmou o secretário da Sinfra, Marcelo Duarte. (Com informação da Sinfra).