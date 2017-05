A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso (Sinfra-MT) pavimentou 38,6 quilômetros da rodovia estadual MT-240, conectando por asfalto os municípios de Água Boa e Nova Nazaré, na região do Araguaia. Imagens divulgadas pela Sinfra nesta quinta-feira (18.05) comprovam a qualidade dos serviços executados.

Diante do enorme potencial agrícola dos municípios, a rodovia é importante para o desenvolvimento econômico do Estado, servindo como ligação entre Mato Grosso e o estado vizinho de Goiás. A Sinfra concluiu a pavimentação total da rodovia, restando neste momento as ações finais, de sinalização viária e serviços complementares.

Com investimentos de R$ 38,9 milhões, a conclusão da obra está prevista para o segundo semestre deste ano. “Já concluímos toda a capa asfáltica dos 38,6 quilômetros da rodovia. Atualmente, são feitos serviços de sinalização da rodovia”, pontuou a superintendente de Obras da Sinfra, Paula Fenerich.

Esta é mais uma obra que faz parte do Pró-Estradas, o maior programa de construção, reconstrução e manutenção de rodovias. Em apenas dois anos da atual gestão, foram concluídos 1.430 km de asfalto, entre obras de pavimentação (712 km) e revitalização (718 km) do antigo pavimento.