O município de Tangará da Serra recebe no mês de março a equipe do Plantão Fiscal Itinerante da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz). Na ocasião diversas palestras serão ministradas com o objetivo de fortalecer a parceria de trabalho entre Estado, a classe contábil, os empresários e a sociedade. O evento acontece na quinta-feira, 02 de março, às 19 horas, no Auditório da Associação Comercial e Empresarial de Tangará da Serra (ACITS).

A portaria 07/2017 que trata sobre as mudanças da Escrituração Fiscal Digital (EFD) será um dos temas a serem abordados durante o evento. Os participantes ainda poderão tirar as dúvidas relativas à baixa e paralisação temporária de inscrições estaduais, assim como a redução de base de cálculo nas aquisições interestaduais do segmento de materiais de construção tratada no decreto estadual 751/2016.

Assuntos referentes à Nota Fiscal Eletrônica-Avulsa (NFA-e) e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica-Avulsa (DANFE) também serão abordados. Após as explanações o tempo será aberto aos participantes para esclarecimento de dúvidas.

O gerente da regional noroeste, Maurício Gomes, explica que o Plantão Fiscal Itinerante é um momento importante e oportuno para estreitar os laços e difundir o conhecimento fiscal/tributário. “Durante eventos como esse propiciamos meios justos para o cumprimento voluntário das obrigações tributárias que visam atender as políticas públicas voltadas aos cidadãos”.

O evento é organizado pela Gerência Noroeste de Assistência, Atendimento e Suporte ao Cliente (GRNO) e Agência Fazendária de Tangará da Serra, com o apoio do Conselho Regional de Contabilidade (CRC) e Associação Comercial e Empresarial de Tangará da Serra (ACITS).