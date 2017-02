Assessoria/Sinfra-MT

O secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo Duarte, afirmou que as obras de pavimentação da MT-402, do Coxipó do Ouro até a MT-251, entrarão em licitação ainda este ano. A estrada vai beneficiar a população do distrito, uma das regiões mais antigas do Estado.

Em entrevista ao programa MT é Mais, da TV Brasil Oeste, nesse quinta-feira (09.02), o titular da Sinfra afirmou que o projeto prevê a construção de 8,4 quilômetros. “Esta é uma das prioridades do governador Pedro Taques para esta região. O projeto já está finalizado e aguarda a licença ambiental para entrar em licitação. Acredito que as obras iniciem ainda este ano”, disse Duarte.

Ainda conforme o secretário, outras duas obras estão previstas para a região. “Estamos trabalhando também na pavimentação de outros dois trechos que ligam o Coxipó do Ouro a Cuiabá. Isto vai ser um grande feito na região, que é histórica para o nosso Estado”, ressaltou.

As obras - De acordo com a Sinfra/MT, ainda na MT-402, há previsão na pavimentação de 9 quilômetros entre a Ponte de Ferro até o distrito. Segundo a Sinfra, será feita a licitação do projeto e estudos ambientais. A previsão é que a concorrência seja feita este ano.

Outra obra que dará acesso ao distrito são os 5,7 quilômetros da MT-030, entre a Ponte de Ferro até a região do Jurumirim. Além da pavimentação, o projeto prevê a correção do acesso à ponte nos dois lados.

A licitação desta obra também está prevista para o final deste ano.