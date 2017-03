Em post publicado na página pessoal dela do Facebook na quarta-feira (08.03), a reitora da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Myrian Serra, disse que renasceu depois de ter sofrido um acidente vascular cerebral durante um evento em comemoração aos 46 anos da instituição, em dezembro de 2016. Afastada do cargo enquanto se recupera do AVC, ela também disse que tem se esforçado para retomar as atividades enquanto reitora e fez homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

"Hoje, estou aqui para agradecer todo o apoio e carinho que tenho recebido de minha família, da equipe médica, de amigos, dos gestores e de toda a comunidade acadêmica da UFMT. Estou em fase de recuperação e tenho melhorado a cada dia, após um aneurisma e AVC que tive no dia 10 de dezembro de 2016, quando renasci, sobrevivi, também no teatro universitário, data em que a UFMT completou 46 anos de muitas lutas e conquistas", diz o post da reitora da instituição.

Em janeiro deste ano, depois de ter recebido alta do hospital particular em que ficou internada, Myrian Serra começou trabalho de reabilitação em tratamento médico domiciliar. Exames mostraram que, apesar do AVC, não houve lesões significativas no tecido cerebral. Na época, a equipe médica disse que havia grande chance de recuperação total por parte da reitora.

Professora do Departamento de Nutrição da UFMT, Myrian Serra passou mal e desmaiou no dia 10 de dezembro de 2016, no teatro da UFMT, em Cuiabá. Recebeu os primeiros-socorros de médicos presentes ao evento e do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). Depois, foi levada para um hospital particular, onde ficou 40 dias internada.