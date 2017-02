VG Notícias Prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), criticou nesta sexta-feira (10.02) o serviço prestado pelas empresas do transporte coletivo da Capital, e disse que a tarifa de R$ 3,60 é “muito cara” pelo serviço que vem sendo oferecido à população.

As declarações do gestor foram realizadas durante visita ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) aonde ele solicitou prorrogação do prazo para apresentação de planos de ação para a melhoria do sistema de transporte coletivo e para o controle de frequência de médicos em unidades de saúde da Capital.

Os dois assuntos foram objeto de auditoria operacional realizada pelo TCE. A Prefeitura de Cuiabá tinha recebido prazos de 90 dias para apresentar planos de ação.

Emanuel voltou afirmar que não pretende conceder o reajuste na tarifa do transporte coletivo como solicitado pelos empresários. “Eu acho que R$ 3,60 é muito caro pelo serviço que está sendo prestado. Não vamos inverter essa lógica, mas vê um novo conceito, ao invés de ficar pedindo tarifa cada ano, vamos discutir a qualidade do sistema”, declarou.

Apesar da fala, Pinheiro disse que não pretende “quebrar” os empresários ao negar o aumento, mas sim discutir a qualidade do serviço oferecido pelas empresas e cobrar o cumprimento das cláusulas contratuais por parte dos proprietários das empresas de ônibus.

“Não quero quebrar empresário, com capacidade de investimento. Mas, tem que pensar também em oferecer serviço de qualidade e humanizado para a população. Então antes de se pensar em tarifa, vamos discutir qualidade do sistema”, disse.

O prefeito declarou ainda que irá se reunir com os empresários na semana que vem para começar um diálogo, apesar dele acreditar que não existirá “pressão” para o aumento da tarifa, como uma possível paralisação do serviço.

Sobre a Saúde – No setor da Saúde Pública da Capital, sendo que uma auditoria do Tribunal de Contas apontou que 36% dos médicos em Cuiabá não cumprem jornada de trabalho, Emanuel disse que pretende implantar ponto eletrônico digital nas unidades de saúde, como também disponibilização no site da Prefeitura de Cuiabá sobre os médicos lotados nas unidades de saúde e o horário que prestam atendimento.

“As decisões serão tomadas para garantir o atendimento de qualidade e humanizado nas unidades de saúde”, declarou o peemedebista.

Em relação aos médicos faltosos, Pinheiro garantiu que será aberto procedimentos administrativos contra os profissionais para aplicação de sanções.

“Vamos detectar e afastar os maus profissionais. É muito constrangedor para os médicos, para a Prefeitura, é muito constrangedor para todos nós receber esses dados. É hora de repensar o sistema e colocar o dedo na ferida. Eu estou disposto a fazer isso”, finalizou.