A prefeitura de Cuiabá utilizou a fan page no facebook para realizar uma enquete sobre a implantação do Uber, em Cuiabá.

Segundo a prefeitura, a enquete é informal e questiona se “você é favorável à implantação do UBER em Cuiabá?”.

A enquete obteve 4,4 mil curtidas e 414 comentários. E mostra que a população é favorável ao meio de transporte na Capital. “Que lavada hein. Uber não tem nada de ilegal. Falar que o Uber é ilegal é o mesmo que falar que o Big Lar é ilegal porque tem melhor qualidade, melhor atendimento, melhor higiene que o Comper. Ambos pagam impostos”, afirma um dos comentários.

Implantação: De acordo com um dos responsáveis pelo recrutamento do Uber em Cuiabá, a plataforma começara a operar em dezembro. no município. Mais de 150 motoristas já fizeram o pré-cadastro para oferecer o serviço, segundo ele.

No país, a Uber está ativa em cidades como São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Goiânia (GO), Salvador (BA), Londrina (PR), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Fortaleza (CE), Recife (PE) e Vitória (ES).