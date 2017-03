O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho e o governador Pedro Taques (PSDB) anunciaram nesta terça-feira (14.03) investimentos na ordem de R$ 284 milhões do programa Luz para Todos em Mato Grosso. Os investimentos devem contemplar com energia elétrica 10 mil famílias mato-grossenses.

De acordo com Taques, o investimento a ser aplicado no Estado é importante porque irá quase universalizar a energia elétrica nas residências de Mato Grosso, com implantação de 18 mil novas ligações.

“Sem energia elétrica não tem desenvolvimento. Essas ligações beneficiarão muitas famílias do Estado, que até hoje ainda continuam tendo luz por meio de lampiões e lamparinas. Agora isso vai mudar. Além disso, beneficiará a economia local”, declarou o gestor.

O ministro Fernando Coelho Filho, disse que os recursos foram liberados ao Estado após o presidente da República, Michel Temer (PMDB) reativar o programa Luz para Todos que estava paralisado.

“O presidente autorizou a retomada desse importante projeto que tem como objetivo levar energia elétrica na casa de todos os brasileiros. O programa volta com força total, e Mato Grosso é um dos beneficiados. Queremos universalizar a energia elétrica em todas as casas desse Estado e trabalharemos para isso”, disse Filho.

Segundo ele, o governo Federal se comprometeu em realizar 18 mil ligações em Mato Grosso, número, conforme o ministro, que o orçamento da União consegue contemplar. “Estamos em um momento de crise, e não queremos ter muitos contratos e obras paralisadas. Chegamos em um estudo que visa contemplar essas 18 mil ligações, e isso que vamos fazer”, justificou.

Sobre a possibilidade da redução da tarifa de energia elétrica, o ministro disse que está trabalhando para tentar reduzir a tarifa, mas que não existe previsão de quando isso deve ocorrer.

“Nosso maior desafio é não cair nas coisas erradas do passado, como baixar superficialmente o custo da energia elétrica e no futuro a população possa pagar a conta ainda maior”, declarou o ministro.

Luz para Todos - Os inícios das obras do programa federal em Mato Grosso estão previstos para junho deste ano e os investimentos estimados são de R$ 270 milhões.

A previsão é que 17.790 famílias sejam atendidas no Estado, beneficiando cerca de 72 mil pessoas.

A nova fase do programa tem previsão de gerar cerca de mil empregos diretos e indiretos, considerado equipes de construção, estrutura administrativa, transporte e armazenamento de materiais.